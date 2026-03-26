Rinasce l’edificio ex Amga A maggio pronta la sala convegni | Dietro sorgerà la nostra sede

L’edificio ex Amga, situato tra via Sant’Alberto e via Venezia, sta completando i lavori di restauro iniziati mesi fa. L’inaugurazione è programmata per il primo maggio, quando sarà aperta al pubblico la sala convegni. Nei mesi successivi, anche la sede dell’organizzazione ospitante sarà trasferita nell’edificio, che si sta trasformando in uno spazio versatile per congressi ed eventi.

L’inaugurazione è fissata per il primo maggio, ma nel frattempo continua a prendere forma il restauro dell’edificio ex Amga tra via Sant’Alberto e via Venezia, che si appresta a diventare uno spazio multifunzionale per congressi ed eventi. Acquisito da SGS, holding di famiglia che opera nel settore dell’armamento ferroviario, si tratta di un edificio di archeologia industriale che risale al 1863, unico ancora in piedi del complesso Officine del Gas. La holding ha acquistato l’edificio da Despar, che di fianco ha realizzato il suo punto vendita, e rigenerato per compensazione parte delle mura storiche e della pavimentazione di Porta Serrata.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rinasce l’edificio ex Amga. A maggio pronta la sala convegni: "Dietro sorgerà la nostra sede" Articoli correlati Baranzate, rinasce via Primo Maggio. Un nuovo palazzo e la sala consiliareAl via i lavori per il completamento dell’edificio residenziale privato nell’area compresa tra l’International School e il nido comunale di via Primo... Leggi anche: A maggio gli studenti saranno in un edificio nuovo, la gru butta giù la vecchia scuola media Tutto quello che riguarda Rinasce l'edificio ex Amga A maggio... Temi più discussi: Rinasce l’edificio ex Amga. A maggio pronta la sala convegni: Dietro sorgerà la nostra sede; Lavori all’ex Turritania verso la fine, nell’edificio il principale nucleo di housing sociale; Riccione, l’ex Fornace Piva rinasce come Museo del Territorio; Terni, rinasce l'ex Gruber dopo anni di abbandono. Disco verde ai lavori per sistemare l'edificio della filatura. Rinasce l’edificio ex Amga. A maggio pronta la sala convegni: Dietro sorgerà la nostra sedeLo spazio polivalente avrà 80 posti. La holding SGS: I nuovi uffici? Al posto del residence, pronti nel 2028 . msn.com Il progetto pilota ’Impetus’. Santa Rita, l’ex chiesa ’rinasce’. Diventerà spazio di promozioneL’edificio sarà una ’vetrina’ multimediale per le eccellenze del territorio e ospiterà eventi temporanei ... msn.com ACI CATENA, LA SINDACA FERRO: “RINASCE L’EX DACCA, INVESTIMENTO STRATEGICO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ” Si è concluso in questi giorni un investimento di grande rilevanza per la città di Aci Catena, segnando una nuova fase di sviluppo e - facebook.com facebook Rinasce l’ex palazzo degli anarchici a Firenze: saranno costruiti 9 appartamenti per fascia media x.com