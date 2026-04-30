L’accordo tra Unione Europea e Mercosur entrerà in vigore in via temporanea il primo maggio 2026, grazie a una clausola di attivazione rapida. Questa decisione segna un passaggio importante nei rapporti commerciali tra le due aree, con effetti concreti sui flussi di esportazione. L’accordo, che riguarda principalmente settori agricoli e industriali, mira a facilitare gli scambi tra le parti e a ridurre le barriere commerciali.

? Cosa sapere L'accordo UE-Mercosur entra in vigore provvisoria il 1° maggio 2026 tramite clausola iTA.. L'Italia punta a espandere l'export verso Argentina e Brasile abbattendo i dazi doganali.. Dal 1° maggio 2026, l’accordo commerciale tra Unione Europea e il blocco Mercosur entra in vigore in via provvisoria, aprendo un mercato di 270 milioni di consumatori a imprese italiane e partner sudamericani come Argentina, Brasile e Uruguay. La Commissione europea ha attivato la clausola dell’accordo interinale sugli scambi (iTA), una strategia che permette la partenza della componente commerciale senza attendere i tempi lunghi della ratifica definitiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercosur: via libera all’accordo UE, boom per l’export italiano

Notizie correlate

Accordo Ue-Mercosur, via libera provvisorio a partire maggioBruxelles, 24 marzo 2026 – L’annuncio è arrivato dalla Commissione europea, che ha completato l’ultimo passaggio procedurale notificando formalmente...

Verso il Mercosur. Missioni, investimenti e nuove filiere industriali per l’export italianoOra che l’accordo tra Unione europea e Mercosur è a un passo dall’entrata in vigore, per le imprese italiane in cerca di nuovi sbocchi commerciali,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ue-Mercosur, accordo in vigore a partire dal 1° maggio: cos'è e cosa cambia; Muoia l’Europa di von der Leyen, Merz e Macron; Ucraina, Ue approva l'ennesimo prestito da € 90mld e il 20° pacchetto di sanzioni contro il nemico inesistente russo; Blocco Mercosur | la Polonia sfida l’UE per salvare gli agricoltori.

Brasile, via libera anche del Senato all'accordo Mercosur-UeIl Senato brasiliano ha approvato all'unanimità l'accordo di libero scambio tra il Mercosur e l'Unione Europea, ultimo passaggio necessario in Brasile per l'entrata in vigore dell'intesa tra i due ... ansa.it

Accordo Ue-Mercosur, via libera provvisorio a partire da maggioBruxelles, 24 marzo 2026 – L’annuncio è arrivato dalla Commissione europea, che ha completato l’ultimo passaggio procedurale notificando formalmente l’applicazione provvisoria ai partner sudamericani. quotidiano.net

Contro il Mercosur la diffida degli agricoltori italiani a Von der Leyen - facebook.com facebook

Ue-Mercosur, quali prospettive economiche per il futuro. Il forum di Prato - Formiche.net Hanno partecipato anche il vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, viceministro di Affari economici della Repubblica Dominicana, Hugo Rivera. x.com