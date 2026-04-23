Con l’accordo tra l’Unione europea e il Mercosur prossimo all’entrata in vigore, le imprese italiane si preparano a esplorare nuove opportunità commerciali. Sono in corso missioni e investimenti per sviluppare filiere industriali destinate all’export, con l’obiettivo di diversificare i mercati e rafforzare la presenza oltre i tradizionali canali. Le aziende italiane puntano a consolidare relazioni con i Paesi del Sud America, in un quadro di espansione commerciale.

Ora che l’accordo tra Unione europea e Mercosur è a un passo dall’entrata in vigore, per le imprese italiane in cerca di nuovi sbocchi commerciali, possibilmente lontani dai rumori sordi e cupi dello Stretto di Hormuz è tempo di tessere le prime tele. Anche e non solo per questo Confindustria ha ospitato presso la propria sede il primo High-level meeting on Italy-Mercosur economic relations, un incontro con le principali organizzazioni industriali e con i rappresentanti dei Paesi Mercosur, a una settimana dell’entrata in vigore provvisoria del Trattato che lega a doppio filo il Vecchio continente al Sud America, il 1° maggio. Padroni di...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Verso il Mercosur. Missioni, investimenti e nuove filiere industriali per l’export italiano

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