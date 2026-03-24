accordo ue mercosur via libera provvisorio a partire maggio

Bruxelles, 24 marzo 2026 – L’annuncio è arrivato dalla Commissione europea, che ha completato l’ultimo passaggio procedurale notificando formalmente l’applicazione provvisoria ai partner sudamericani. La misura riguarderà l’Ue a 27 e i Paesi del Mercosur che avranno concluso le rispettive ratifiche entro fine marzo. Argentina, Brasile e Uruguay hanno già completato il processo, mentre il Paraguay – depositario dei trattati del blocco – dovrebbe inviare a breve la notifica finale. Dazi ridotti e regole comuni fin da subito. L’applicazione provvisoria consentirà di attivare immediatamente le principali disposizioni commerciali dell’accordo, a partire dall’eliminazione dei dazi su una serie di prodotti e dalla definizione di regole più prevedibili per commercio e investimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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