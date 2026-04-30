Il mercato settimanale di Copparo si svolgerà regolarmente anche il 1° maggio, mantenendo la sua consueta programmazione. Inoltre, nel fine settimana si terrà il memorial ‘Lucky’, un evento che coinvolge la comunità locale. La presenza di entrambi gli appuntamenti è stata comunicata ufficialmente, senza variazioni rispetto alle date abituali. La manifestazione dedicata al memorial si svolgerà in una cornice che coinvolge diversi partecipanti, secondo le modalità già annunciate.

L’appuntamento con il mercato settimanale di Copparo è confermato anche nella festività del 1° maggio. Nella mattinata di venerdì, infatti, i banchi dei commercianti saranno regolarmente in Piazza del Popolo, pronti come sempre ad accogliere clienti e visitatori. Sarà anche una nuova occasione per vivere la piazza che, proprio la scorsa settimana, ha riaccolto il mercato dopo i lavori di riqualificazione realizzati con le risorse del Pnrr: un evento salutato con grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale, delle associazioni di categoria, degli operatori del commercio ambulante e dalla comunità. Non solo. Si terrà domenica la settima edizione per l’evento dedicato agli sport equestri, curato da I Cavalieri del Naviglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mercato settimanale e memorial ’Lucky’, tutti gli appuntamenti

Mercato settimanale di Poggiardo 14 - 1 - 2026.ITALY.

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