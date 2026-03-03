Palazzo Leggenda tutti gli appuntamenti

A Empoli, presso Palazzo Leggenda in via Paladini, si svolgono diversi eventi dedicati a bambini e ragazzi. La biblioteca organizza incontri, laboratori e attività nel corso della settimana, coinvolgendo giovani di tutte le età. L’obiettivo è offrire momenti di svago e apprendimento, con appuntamenti programmati per tutta la settimana. La struttura rimane aperta e attiva, pronta ad accogliere i visitatori.

EMPOLI Tutto pronto a Palazzo Leggenda – la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi – di via Paladini a Empoli per un’altra settimana ricca di appuntamenti. Si inizia domani alle 17 con le letture animate fantastiche nella Torre delle storie, dedicate a bambine e bambini dai 3 ai 7 anni. Giovedì alla stessa ora sarà invece la volta del laboratorio "Creatività giocando, Habemus fumettibus!", un pomeriggio da miniaturisti medievali in cui verranno realizzati fumetti lasciandosi ispirare dalle illustrazioni degli antichi libri (attività dagli 8 ai 12 anni). Gli incontri proseguiranno poi venerdì prossimo alle 17 con "Giocare con l’arte - I girasoli di Van Gogh", un laboratorio a colori per realizzare il proprio girasole speciale, grande, buffo, luminoso e pieno di sfumature (target 4-8 anni). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzo Leggenda, tutti gli appuntamenti Settore giovanile Inter, tutti gli impegni in programma per i nerazzurri: gli appuntamenti dei giovanissimiMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Narni, sabato 10 gennaio a Palazzo Eroli tornano gli appuntamenti con "La parola obliqua"Sabato 10 gennaio alle 16,30 a Palazzo Eroli di Narni prende il via l’edizione 2026 della rassegna "La Parola Obliqua". COME OTTENERE MEGA FLOETTE DI AZ! - Leggende Pokemon Z-A ITA - Nintendo Switch 2 - Episodio 27 Tutti gli aggiornamenti su Palazzo Leggenda Temi più discussi: Palazzo Leggenda, tutti gli appuntamenti; Primavera di attività per bambini e famiglie a Palazzo Leggenda; La leggenda del pianista sull’oceano; Duca Passerino a Palazzo Comunale, visita guidata tra storia e leggenda. Primavera di attività per bambini e famiglie a Palazzo LeggendaIl nuovo programma di iniziative della nuova stagione che porterà la Primavera, non si è fatto attendere a Palazzo Leggenda – la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi – di ... gonews.it Palazzo Leggenda riapre le porteAncora pochi giorni e Palazzo Leggenda tornerà ad aprire le proprie porte. Dopo la chiusura estiva, infatti, da martedì a venerdì prossimi si potrà tornare a frequentarne le stanze in orario mattutino ... lanazione.it Nuovo #programma di #Marzo a #PalazzoLeggenda ! Attività, letture, laboratori, gruppi di lettura... e molto altro! Consultalo online al link e prenotati (ove richiesto)! https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/marzo-a-palazzo-leggenda-2/ PALAZZO LEG - facebook.com facebook