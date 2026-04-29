Dal dressage al jump fino alla gimkana | torna il Memorial ‘Lucky’

Domenica 3 maggio si svolgerà al maneggio di via Naviglio 74 a Copparo la settima edizione del Memorial ‘Lucky’. L’evento riunisce appassionati di sport equestri e si articola in diverse discipline, tra cui dressage, jump e gimkana. La manifestazione è dedicata agli amanti dei cavalli e rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario locale. La giornata prevede diverse gare e momenti di incontro per i partecipanti e gli spettatori.

Domenica 3 maggio, al maneggio in via Naviglio 74 a Copparo, torna l'appuntamento per gli appassionati di cavalli e di sport equestri: il Memorial ‘Lucky’, giunto quest’anno alla settima edizione. L’evento è come sempre organizzato da ‘I Cavalieri del Naviglio’ con la collaborazione di Comart.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate “Memorial Mimmo Renna”, presentato il memorial. Iscrizioni fino al 20 marzoIl torneo degli ordini e delle professioni è dedicato alla figura di un tecnico che ha lasciato il segno nel calcio salentino Alla guida tecnica di... “Memorial Mimmo Renna”, presentato l’evento. Iscrizioni fino al 20 marzoIl torneo degli ordini e delle professioni è dedicato alla figura di un tecnico che ha lasciato il segno nel calcio salentino Alla guida tecnica di...