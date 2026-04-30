Mercato San Severino tentato furto nella chiesa di Santa Croce | danni ma nessun bottino

A Mercato San Severino, nella frazione Sant’Angelo, si sono verificati danni a causa di un tentativo di furto all’interno della chiesa di Santa Croce. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire i fatti. Il sindaco ha commentato l’episodio definendolo un gesto vile e deprecabile, senza che sia stato portato via alcun bottino. Le autorità continuano a lavorare per identificare i responsabili.

Indagini in corso dopo il tentativo di furto nella frazione Sant’Angelo. Il sindaco Somma: “Gesto vile e deprecabile”. Un episodio che ha scosso la comunità di Mercato San Severino, dove nelle scorse ore si è verificato un tentativo di furto ai danni della chiesa di Santa Croce, situata nella frazione Sant’Angelo. Il tentato furto. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato l’ingresso della chiesa, provocando alcuni danni alla struttura senza però riuscire a portare via nulla. L’episodio ha suscitato forte indignazione tra i residenti, trattandosi di un luogo simbolo di fede e punto di riferimento per l’intera comunità. La condanna del sindaco.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Mercato San Severino, tentato furto nella chiesa di Santa Croce: danni ma nessun bottino Notizie correlate Leggi anche: Tentato furto nella Chiesa di Santa Croce, l'ira del sindaco: "Gesto vile e deprecabile" Leggi anche: Ladri fanno irruzione negli uffici nella Chiesa Madre: bottino magro, ma danni ingenti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: San Giuseppe Vesuviano, tentato furto in una gioielleria: i ladri scappano e rubano in un centro scommesse; Ladri scatenati nella notte: furti a Salerno città e a Nocera, si indaga; Mercato San Severino. Furto in un centro scommesse: colpo in due minuti; Rubinetti a secco nelle zone collinari di Salerno. Mercato San Severino. Furto in un centro scommesse: colpo in due minutiIn meno di due minuti hanno tagliato la serratura con un flex, riuscendo ad accedere al locale nonostante l’allarme. agro24.it San Giuseppe Vesuviano, tentato furto in una gioielleria: i ladri scappano e rubano in un centro scommesseTentano il furto a una gioielleria ma qualcosa va storto e devono abbandonare il progetto di scasso. Attimi di terrore la scorsa notte, in via Passanti a San Giuseppe Vesuviano, dove poco dopo ... ilmattino.it Ristorante “Casa del Nonno 13” (Mercato San Severino) - facebook.com facebook