Ladri fanno irruzione negli uffici nella Chiesa Madre | bottino magro ma danni ingenti

Nella notte, alcuni ladri hanno fatto irruzione negli uffici della Chiesa Madre di Galatone, causando danni ingenti. La banda ha forzato una porta laterale e ha rovistato tra le scrivanie, portando via pochi oggetti di valore. L’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo, ma al momento non sono stati recuperati denaro o beni significativi. La comunità si sveglia con il senso di insicurezza, mentre le autorità cercano di identificare i responsabili attraverso le telecamere di sorveglianza.

Colpiti gli spazi della parrocchia Insigne Collegiata “Maria Ss. Assunta” di Galatone. I malviventi sono fuggiti con pochi spiccioli e un computer, dopo però aver infranto vetri, quasi scardinato infissi e gettato tutto alla rinfusa GALATONE – Un risveglio amaro per la comunità di Galatone. Ignoti, in un orario imprecisato della notte, si sono introdotti nei locali della Chiesa Madre, la parrocchia Insigne Collegiata “Maria Ss. Assunta”, lasciando dietro di sé danni e disordine. A dare l’allarme, nelle prime ore del mattino, è stato un volontario della parrocchia. Entrato nei locali per le consuete mansioni, si è trovato davanti a stanze a soqquadro, cassetti svuotati e documenti sparsi ovunque.🔗 Leggi su Lecceprima.it

