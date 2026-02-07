Manchester United inarrestabile! Battuto anche il Tottenham | 4° successo consecutivo per i Red Devils di Carrick! Ecco com’è andata

Il Manchester United ha conquistato la quarta vittoria consecutiva battendo il Tottenham in Premier League. La squadra di Carrick ha messo sotto gli ospiti fin dai primi minuti, dimostrando solidità e determinazione. I Red Devils sembrano aver trovato un nuovo slancio, e l’effetto del cambio in panchina si fa sentire. I tifosi sugli spalti sono entusiasti, mentre il Tottenham fatica a reagire. La squadra di Carrick ora guarda con fiducia alle prossime sfide.

Il Manchester United ha annunciato ufficialmente che Michael Carrick sarà l'allenatore della squadra fino alla fine della stagione, successivamente all'esonero di Amorim.

La partita tra Manchester United e Tottenham si gioca sabato alle 13:30, valida per la venticinquesima giornata di Premier League.

