Kolo Muani ha manifestato l’intenzione di trasferirsi esclusivamente alla Juventus, bloccando le trattative con altri club. La società bianconera ha confermato la propria posizione, mantenendo in sospeso ogni dialogo con le altre squadre interessate. La situazione riguarda il futuro dell’attaccante francese, con la Juventus che continua a seguire da vicino gli sviluppi senza ulteriori dettagli ufficiali.

rispetto al ritorno dell’attaccante francese. Il futuro di Randal Kolo Muani si intreccia nuovamente con le strategie di mercato della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dall’esperto Fabrizio Romano, l’attaccante francese avrebbe preso una decisione drastica e inequivocabile: respingere al mittente tutte le offerte provenienti da altri club europei ed extraeuropei per aspettare esclusivamente una mossa della Vecchia Signora. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Un legame profondo e mai spezzato. Attualmente in prestito al Tottenham ma di proprietà del PSG, il centravanti ha messo ogni trattativa in stand-by. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani vuole solo la Juve: messi in stand by tutti gli altri club. La posizione dei bianconeri

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