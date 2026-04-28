S' infiamma la polemica sul mercato ittico aggredito il direttore | Colpito al volto da un operatore

Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile, il direttore del mercato ittico all’ingrosso è stato aggredito all’interno della struttura mentre si stava preparando per l’apertura. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato colpito al volto da un operatore presente nel mercato. L’incidente ha sollevato polemiche e ha portato a un aumento delle tensioni tra le parti coinvolte nel settore.

Aggredito il direttore del mercato ittico all’ingrosso. L’episodio è avvenuto nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile, all’interno della struttura, mentre l’uomo si stava preparando per l’avvio delle attività. Secondo una prima ricostruzione, a colpirlo al volto sarebbe stato uno degli.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Il Pd sul nuovo mercato ittico e le proteste: "Grave sottrarsi al confronto" e Blasioli chiede una visita ispettivaI consiglieri comunali del Partito democratico bollano come “sbagliata” la decisione di far traslocare l’asta del pesce “senza alcun confronto con... Urina sul volto: operatore arrestato per maltrattamentiUn operatore socio-sanitario è stato arrestato in una struttura assistenziale della provincia di Reggio Calabria per maltrattamenti contro un’anziana...