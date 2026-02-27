L'Inter pianifica di rinforzare il centrocampo durante la prossima sessione di mercato estivo, con l’obiettivo di trovare un sostituto di Jones. Il club ha in programma di valutare diverse opzioni, mentre il Liverpool sta considerando più di un possibile acquisto per la stessa zona del campo. La strategia dei nerazzurri si concentra su aggiunte che possano migliorare le scelte tattiche della squadra.

Inter guarda al mercato estivo con una missione ben definita: rafforzare la mediana e offrire al gruppo tecnico nuove alternative tattiche. Il nome che occupa l’attenzione principale è Curtis Jones, giocatore oggi in esposizione al Liverpool, ma non è l’unico profilo soggetto a valutazione. L’insieme della dirigenza lavora per coniugare qualità sportive e sostenibilità economica, offrendo al contempo al tecnico un ventaglio di soluzioni in linea con gli obiettivi stagionali. Secondo indiscrezioni di mercato, la finestra estiva potrebbe aprire una nuova strada concreta per Curtis Jones, che a giugno entrerà nel suo ultimo anno di contratto con il Liverpool. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Inter pronta a riprovare per Jones: il centrocampista non è l'unico obiettivo Liverpool

