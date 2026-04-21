Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli continua a essere al centro dell’attenzione. Secondo fonti di stampa, l’attaccante belga potrebbe lasciare il club al termine della stagione, con un’ipotesi di addio che si fa più concreta per l’estate. La situazione contrattuale e le trattative in corso sono gli aspetti principali che alimentano le discussioni sul suo possibile trasferimento. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il futuro di Romelu Lukaku resta uno dei temi più delicati dell’estate del Napoli. Dopo il rientro in città e la successiva partenza per il Belgio, l’attaccante è al centro di valutazioni che riguardano sia il piano tecnico sia quello economico. Il quadro, secondo Fabrizio Romano, che ne ha parlato sul suo canale YouTube, porta verso una separazione da tenere seriamente in considerazione. Il club azzurro, infatti, sta ragionando su una possibile uscita del belga. Non perché la strada sia già definita in ogni dettaglio, ma perché la prospettiva di un addio viene considerata concreta. Molto dipenderà dalle occasioni che nasceranno sul mercato e dalla possibilità di trovare una soluzione sostenibile per tutte le parti.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Romano su Lukaku: “Addio al Napoli, ipotesi concreta in estate”

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