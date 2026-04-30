Mercato Inter Romano fa il punto | Nerazzurri fuori dalla corsa a Goretzka Ederson? La cifra richiesta dall’Atalanta è troppo alta

Il mercato dell’Inter è stato oggetto di aggiornamenti da parte di Fabrizio Romano, che ha spiegato come la squadra nerazzurra abbia deciso di non inseguire più la candidatura di Goretzka, considerandola ormai fuori portata. Inoltre, è stato riferito che la richiesta dell’Atalanta per Ederson risulta troppo elevata rispetto alle possibilità dell’Inter. Le dichiarazioni fornite riguardano le strategie di mercato e le trattative in corso.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, Fabrizio Romano parla così delle strategie nerazzurre e delle novità riguardo Goretzka e Ederson. Il mercato dell’Inter entra nel vivo con importanti chiarimenti sui nomi che hanno infiammato le ultime settimane. Attraverso il proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su due obiettivi accostati alla formazione di Cristian Chivu: il tedesco Leon Goretzka e il centrocampista dell’Atalanta Ederson. Le notizie per i tifosi nerazzurri descrivono una strategia che sta cambiando direzione per ragioni economiche e tattiche. Mercato Inter, Goretzka: l’Inter si sfila, il Milan resta in pole.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Romano fa il punto: «Nerazzurri fuori dalla corsa a Goretzka. Ederson? La cifra richiesta dall’Atalanta è troppo alta» Notizie correlate Mercato Inter, i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli. E su Calhanoglu…Mercato Inter, i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli. Ederson, Romano fa chiarezza: «L’Atalanta chiede 45 milioni. Inter? Il giocatore piace tanto»di Stefano CoriEderson piace anche all’Inter? A fare chiarezza sul futuro del centrocampista ex Salernitana è Fabrizio Romano Ederson potrebbe... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Romano svela: Mi risulta che l’Inter nel 26/27 giocherà con questo modulo; Alajbegovic ha scelto l'Italia: i tre club che lo vogliono; Curtis Jones obiettivo per il mercato estivo dell'Inter? Romano fa chiarezza: Ci sono i presupposti; Inter, Frattesi resta in uscita: la Roma non molla. Romano: Inter reputa Ederson troppo caro. Goretzka? No, cerca altri profili come…Fabrizio Romano su YouTube fa chiarezza su due nomi accostati all'Inter in chiave mercato: quello di Leon Goretzka e quello di Ederson ... msn.com Mercato Inter, rivoluzione in difesa? Fabrizio Romano fa chiarezzaL’Inter si prepara alla sfida in semifinale di Coppa Italia contro il Como. Christian Chivu dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni, ma potrà contare sull’apporto di Bisseck. Il tedesco è rientrato da ... spaziointer.it Qual è il più grande rimpianto di mercato dell'Inter, secondo voi - facebook.com facebook Sky – Mercato Inter, ecco come cambierà la difesa. Porta Sommer e Martinez… x.com