Mercato Inter i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli E su Calhanoglu…

Sul mercato dell’Inter, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile interesse per il centrocampista tedesco. Fabrizio Romano ha fornito dettagli sulle trattative in corso e sulle recenti strategie nerazzurre, che coinvolgono anche il futuro di Calhanoglu. Le indiscrezioni si concentrano su possibili sviluppi nelle prossime settimane e sui nomi che potrebbero essere coinvolti nelle operazioni di mercato.