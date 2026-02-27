Mercato Inter i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli E su Calhanoglu…

Sul mercato dell’Inter, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile interesse per il centrocampista tedesco. Fabrizio Romano ha fornito dettagli sulle trattative in corso e sulle recenti strategie nerazzurre, che coinvolgono anche il futuro di Calhanoglu. Le indiscrezioni si concentrano su possibili sviluppi nelle prossime settimane e sui nomi che potrebbero essere coinvolti nelle operazioni di mercato.

Mercato Inter, i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli. E su Calhanoglu. Calciomercato Inter, Pedullà: «Potrebbe sacrificare un pezzo da novanta. Non ha incassato quanto doveva» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve.» Lautaro Martinez si rilassa dopo la vittoria con il Pisa e. 🔗 Leggi su Internews24.com

