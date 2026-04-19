Ederson Romano fa chiarezza | L’Atalanta chiede 45 milioni Inter? Il giocatore piace tanto

Fabrizio Romano ha spiegato che l’Atalanta ha richiesto 45 milioni di euro per il trasferimento di Ederson. Sul giocatore, che in passato ha giocato nella Salernitana, si è parlato anche di un interesse da parte dell’Inter. Romano ha fatto chiarezza sulla trattativa e sugli eventuali sviluppi futuri, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità.

di Stefano Cori Ederson piace anche all’Inter? A fare chiarezza sul futuro del centrocampista ex Salernitana è Fabrizio Romano. Ederson potrebbe lasciare l’Atalanta al termine della stagione, dato che il suo contratto scadrà nel 2027 e non ha intenzione di rinnovarlo. Quindi per farci qualche soldo dovranno cederlo nel prossimo calciomercato estivo. Può essere un profilo che piace anche all’Inter? A fare chiarezza è Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: L’ATLETICO E LA CIFRA RICHIESTA « Ederson è in scadenza 2027. Non rinnoverà il contratto con l’Atalanta e un mese fa il club bergamasco ha incontrato l’Atletico Madrid, partito molto ottimista in questa trattativa visto che ha l’accordo con il calciatore.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson, Romano fa chiarezza: «L’Atalanta chiede 45 milioni. Inter? Il giocatore piace tanto» Notizie correlate Calciomercato Inter, la rivelazione di Romano: «Piace tanto, c’era stato un incontro»di Redazione Inter News 24Calciomercato Inter – Fabrizio Romano fa il punto della situazione su un centrocampista che piace tanto ai nerazzurri... Ederson Juventus, l’Atletico Madrid fa sul serio: c’è l’accordo col giocatore, si tratta con l’Atalanta! Le ultimissimedi Luca FiorettiEderson Juventus, sfuma un grandissimo obiettivo per la dirigenza bianconera a causa del forte inserimento dell’Atletico Madrid Il...