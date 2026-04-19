Ederson Romano fa chiarezza | L’Atalanta chiede 45 milioni Inter? Il giocatore piace tanto

Da internews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Romano ha spiegato che l’Atalanta ha richiesto 45 milioni di euro per il trasferimento di Ederson. Sul giocatore, che in passato ha giocato nella Salernitana, si è parlato anche di un interesse da parte dell’Inter. Romano ha fatto chiarezza sulla trattativa e sugli eventuali sviluppi futuri, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità.

di Stefano Cori Ederson piace anche all’Inter? A fare chiarezza sul futuro del centrocampista ex Salernitana è Fabrizio Romano. Ederson potrebbe lasciare l’Atalanta al termine della stagione, dato che il suo contratto scadrà nel 2027 e non ha intenzione di rinnovarlo. Quindi per farci qualche soldo dovranno cederlo nel prossimo calciomercato estivo. Può essere un profilo che piace anche all’Inter? A fare chiarezza è Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: L’ATLETICO E LA CIFRA RICHIESTA « Ederson è in scadenza 2027. Non rinnoverà il contratto con l’Atalanta e un mese fa il club bergamasco ha incontrato l’Atletico Madrid, partito molto ottimista in questa trattativa visto che ha l’accordo con il calciatore.🔗 Leggi su Internews24.com

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