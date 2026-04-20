Il mercato dell'Inter si anima nuovamente intorno a Luis Henrique, con voci che segnalano un interesse di un club turco. La situazione si sviluppa mentre si attendono aggiornamenti ufficiali e si monitorano le mosse dei vari soggetti coinvolti. Non ci sono ancora conferme definitive, ma le trattative sembrano in fase di definizione e l’interesse si fa sempre più concreto.

Calciomercato Inter, l’agente di Valincic avverte: «La Dinamo non lo ha gestito bene, in Serie A piace a questi club!» Barella, critiche e voci di addio spazzate via: messaggio chiaro di Chivu. E contro il Como. Bastoni Barcellona, nuovi aggiornamenti! Catalani in pressing. E spuntano due contropartite a sorpresa Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Inter Primavera Lecce 1-0: Carrara decisivo, tre punti pesantissimi per i nerazzurri. Il resoconto Settore Giovanile Inter, doppia vittoria interna col Sudtirol: Dellafiore scavalca il Milan.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, ancora sirene turche per Luis Henrique: occhio a questo club

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