Carnevale 2026 a Frosinone ordinanza anti-rischi | stop a vetro lattine e spray pericolosi

Il Carnevale 2026 a Frosinone si prepara con nuove regole. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha firmato un’ordinanza che vieta di portare vetro, lattine e spray pericolosi in strada. L’obiettivo è evitare incidenti e mantenere la festa più sicura per tutti. Le misure entreranno in vigore nelle prossime settimane, in vista dei festeggiamenti.

