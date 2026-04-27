Durante l’evento di Interclean Amsterdam 2026, Jtibot ha annunciato il lancio di un nuovo sistema di spazzamento outdoor autonomo. La presentazione fa parte di una strategia di espansione nel mercato europeo, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel settore delle soluzioni di pulizia automatizzate. La società ha descritto il prodotto come una novità tecnologica, senza fornire dettagli tecnici specifici al momento.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE AMSTERDAM, 27 aprile 2026 PRNewswire — Jtibot, sviluppatore di soluzioni autonome per la pulizia per esterni, ha concluso con successo la sua partecipazione a Interclean Amsterdam 2026, evidenziando la sua attenzione per lo spazzamento su larga scala, guidato dall’IA, per ambienti industriali, municipali e campus. Presso lo Stand 538 del Padiglione 8, Jtibot ha presentato la sua spazzatrice autonoma per esterni, progettata per ambienti di dimensioni superiori ai 10.000 mq. Posizionato tra attrezzature tradizionali e robotica emergente, il sistema risponde alla crescente domanda di operazioni di pulizia esterna più efficienti e con un minor impiego di manodopera.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Jtibot presenta l’innovazione dello spazzamento outdoor autonomo a Interclean Amsterdam 2026, accelerando l’espansione nel mercato europeo

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