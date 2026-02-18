Fernando Mangone porta l’omaggio olimpico in Campania tra identità visione e memoria collettiva

Fernando Mangone ha portato un omaggio alle Olimpiadi in Campania, un gesto che nasce dal desiderio di celebrare le radici locali e l’energia dello sport. La sua opera, un progetto pittorico, combina le tradizioni della regione con una prospettiva globale, usando colori vivaci e linee dinamiche. La Presidente della Fondazione FAM ETS spiega che il lavoro di Mangone mette in relazione la memoria collettiva e lo spirito internazionale delle Olimpiadi, creando un ponte tra passato e futuro. La mostra si tiene in un centro culturale di Napoli, attirando appassionati e visitatori curiosi di scoprire questa fusione tra arte e sport.

La Presidente della Fondazione FAM ETS: "Un progetto pittorico che unisce radici territoriali e visione internazionale attraverso il colore e il movimento". La Campania diventa il punto di partenza simbolico del nuovo progetto pittorico di Fernando Mangone, un ciclo di opere che rende omaggio ai Giochi Olimpici come massima espressione di dialogo tra popoli, competizione leale e tensione verso il futuro. Non si tratta soltanto di una serie di ritratti o di vedute iconiche, ma di un racconto visivo che intreccia sport, istituzioni e identità nazionale, trasformando il colore in linguaggio universale.