Nel tardo pomeriggio di oggi a Melzo, in provincia di Milano, si è verificato un grave incidente sulla strada provinciale 13. Un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto per i rilievi, mentre il personale sanitario ha prestato assistenza sul luogo dell’incidente. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Melzo (Milano), 30 aprile 2026 – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Melzo, in provincia di Milano. L’allarme è scattato poco dopo le 18 di oggi, giovedì 30 aprile, lungo la strada provinciale 13, per un impatto tra un’auto e una motocicletta. Ad avere la peggio il centauro che si trovava alla guida della sua due ruote. I soccorsi e il trasporto in ospedale in elicottero . Sul posto Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato i mezzi di soccorso: l’elicottero e due ambulanze. Il ferito è stato preso in carico dal personale sanitario che – dopo averne valutato le condizioni – hanno disposto il trasporto in codice rosso (quello che indica il massimo livello di criticità) all’ospedale Niguarda di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Melzo, incidente sulla Sp 13: gravissimo motociclista

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