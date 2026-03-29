incidente nel milanese gravissimo un motociclista

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 29 marzo in via Bruno Buozzi a Tainate, frazione di Noviglio, nell’hinterland sud-ovest di Milano. L’incidente si è verificato nel centro abitato e ha coinvolto forse altri veicoli, ma i dettagli sui mezzi coinvolti non sono ancora noti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

È successo nel pomeriggio di domenica 29 marzo a Tainate, frazione di Noviglio. Sul posto il 118 e la polizia locale Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidenge in via Bruno Buozzi a Tainate, frazione di Noviglio (hinterland Sud-Ovest di Milano) nel pomeriggio di domenica 29 marzo. Tutto è accaduto poco dopo le 16.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, ma sembra che non ci sia coinvolto nessun altro mezzo. Le condizioni del centauro sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso in codice rosso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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