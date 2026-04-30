Il governo ha annunciato un intervento approfondito sul tema della casa, considerato tra i più rilevanti per la popolazione. La premier ha comunicato che ci saranno misure mirate e dettagliate per affrontare questa questione, senza fornire ancora i dettagli specifici. L’annuncio è stato fatto in un contesto di discussione politica e si inserisce in un dibattito più ampio sulle politiche abitative nel paese.

Un intervento “corposo e articolato” su uno dei temi più sentiti dagli italiani: la casa. Il Consiglio dei ministri ha approvato poco fa il nuovo Piano casa, presentato dalla premier Giorgia Meloni come una risposta concreta alla crisi abitativa che negli ultimi anni ha colpito soprattutto le grandi città. “È un provvedimento che ci sta particolarmente a cuore”, ha dichiarato la presidente del Consiglio nella conferenza stampa (ancora in corso, ndr) al termine del Cdm, sottolineando come l’obiettivo sia garantire l’accesso ad alloggi di qualità a prezzi sostenibili. Il decreto legge, ha spiegato, rappresenta la base per costruire nei prossimi anni un piano più ampio e strutturato, capace di intervenire su un mercato immobiliare sempre più difficile per famiglie e giovani.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ci sta a cuore”. Meloni, l’annuncio è appena arrivato: cosa succede

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I numeri non possono essere smentiti: questi sono i risultati delle politiche del Governo Meloni. Provvedimenti concreti e mirati che stanno producendo effetti reali e concreti. - facebook.com facebook

Ho parlato in Senato della situazione economica. Ho cercato di sdrammatizzare citando Vittorio Gassman e Paolo Villaggio. Ma con Meloni e Giorgetti c’è poco da ridere. Che ne pensate x.com