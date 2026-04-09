Immobili occupati Cassazione | Stato responsabile se non esegue gli sgomberi

La Corte di Cassazione ha stabilito che lo Stato può essere ritenuto responsabile nel caso in cui non provveda tempestivamente agli sgomberi di immobili occupati illegalmente. La sentenza si riferisce alla mancata azione da parte delle autorità nel rimuovere gli occupanti senza titolo, evidenziando come la gestione di queste situazioni sia sotto la loro competenza. La decisione si inserisce in un contesto legale che riguarda la tutela dei diritti di proprietà e il rispetto delle procedure.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8640, appena depositata, segnalata dalla Confedilizia. Le esigenze di ordine pubblico possono giustificare solo ritardi temporanei, non inerzie protratte. In tali casi, il proprietario ha diritto al risarcimento del danno (nella fattispecie quantificato dal Tribunale di Roma, con una sentenza del 2018 confermata nel 2022 dalla Corte d’Appello, in circa 28 milioni di euro). “L’inosservanza, da parte dell’autorità amministrativa, del dovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare i mezzi per l’attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra – si legge fra l’altro nell’ordinanza – una condotta colposa generatrice di responsabilità; pertanto, costituisce senz’altro atto illecito colposo di natura omissiva, come tale fonte di responsabilità ex art. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Immobili occupati, Cassazione: Stato responsabile se non esegue gli sgomberi Sgomberi rapidi per immobili occupati: il nuovo provvedimento in esame dal governoIl governo italiano sta preparando un provvedimento che potrebbe rivoluzionare le procedure per le occupazioni abusive di immobili, con l’obiettivo... Case occupate, sgomberi e sfratti lampo per tutti gli immobili: la propostaCase occupate? La Lega torna a spingere sugli sfratti lampo per tutti: il segretario Matteo Salvini chiede l’estensione dello sgombero... Argomenti più discussi: Video pillole - I terreni agricoli in zone collinari o montane che possono usufruire dell'esenzione Imu rimangono quelli individuati nel 1993; Confedilizia: la Cassazione conferma responsabilità dello Stato per mancati sgomberi; Prededuzione: limiti alla contestazione nel riparto. Lo Stato è responsabile se non esegue in tempi ragionevoli gli sgomberi degli immobili abusivamente occupati. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con un'ordinanza appena depositata. Le esigenze di ordine pubblico possono giustificare solo ritardi tempor x.com Comprare una casa all’asta occupata: conviene davvero Nel mercato delle vendite giudiziarie, gli immobili occupati rappresentano spesso occasioni di acquisto a prezzi competitivi. Tuttavia, la presenza di occupanti incide direttamente sui tempi e sulle mod - facebook.com facebook