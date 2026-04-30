Meloni si spazientisce a domanda su Minetti | Non vanificate il nostro lavoro oggi Piano Casa

Durante la conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri, il premier ha risposto con tono nervoso a una domanda riguardante una parlamentare coinvolta in un'inchiesta. Ha chiesto di non vanificare il lavoro del governo e ha fatto riferimento alla discussione in corso sul Piano Casa. La sessione si è svolta il 30 aprile 2026 e le dichiarazioni sono state riferite dall'Agenzia Vista.

Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 La conferenza stampa a Palazzo Chigi a termine del Consiglio dei Ministri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme ai Ministri Salvini e Foti ha presentato il Piano Casa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni si spazientisce a domanda su Minetti: Non vanificate il nostro lavoro, oggi Piano Casa Meloni si spazientisce a domanda su Minetti: Non vanificate il nostro lavoro, oggi Piano Casa Notizie correlate Leggi anche: Governo Meloni, oggi in Aula voto su Dfp, attesa per taglio accise e Piano Casa. Opposizioni chiedono informativa a Meloni su Flotilla, news in diretta Meloni si difende su Vannacci: “Siamo sicuri del nostro lavoroArianna Meloni a Roma, in vista del libro di Claudio Cerasa: “Vannacci? Siamo sicuri del nostro lavoro” Arianna Meloni, responsabile della segreteria... Approfondimenti e contenuti Meloni si spazientisce a domanda su Minetti: Non vanificate il nostro lavoro, oggi Piano Casa(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 La conferenza stampa a Palazzo Chigi a termine del Consiglio dei Ministri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme ai Ministri Salvini e Foti ha present ... la7.it Meloni si arrabbia per una domanda sulla Minetti: «Non vanificate il nostro lavoro»(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 La conferenza stampa a Palazzo Chigi a termine del Consiglio dei Ministri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme ai Ministri Salvini e Foti ... ilmattino.it