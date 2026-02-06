Meloni si difende su Vannacci | Siamo sicuri del nostro lavoro

A Roma, Arianna Meloni si difende dopo le polemiche su Vannacci. In una conferenza stampa, la responsabile di Forza Italia assicura che il partito è sicuro del proprio operato e non ha intenzione di arretrare. Lo fa in vista della presentazione del libro di Claudio Cerasa, dove si discute proprio di questa vicenda. Meloni ribadisce di avere fiducia nelle scelte fatte e di non temere le critiche.

Arianna Meloni a Roma, in vista del libro di Claudio Cerasa: “Vannacci? Siamo sicuri del nostro lavoro” Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Forza Italia, ha lanciato un messaggio forte in una conferenza stampa a Roma, durante la presentazione del libro di Claudio Cerasa. Con il sole che si sparge sul centro storico della capitale, e con l’aria di una giornata calda e piena di tensione politica, la leader del partito ha risposto alle domande riguardo il potenziale impatto di Roberto Vannacci sul voto, dicendo: “Vannacci? Siamo sicuri del nostro lavoro”. Parole che hanno aperto una nuova fase di dibattito sull’impatto interno del partito, e sulla capacità di Forza Italia di mantenere la sua posizione in una fase critica del suo cammino politico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Roberto Vannacci potrebbe influenzare i voti di Giorgia Meloni.

Dal inizio del nostro mandato, abbiamo ridotto le tasse su lavoro e famiglie, con l’obiettivo di aumentare il reddito disponibile e sostenere il potere d’acquisto.

Argomenti discussi: Askatasuna, dichiarazione del Presidente Meloni in occasione della visita ai due agenti ricoverati a Torino; Decreto Sicurezza, via libera del Consiglio dei ministri: le misure; Meloni e l'intervista sul Foglio, da Ice a difesa cosa ha detto la premier; Dal Cdm sì al nuovo pacchetto sicurezza. Meloni: serve un approccio più duro.

Italia: Meloni vara stretta su sicurezza e attacca i magistrati

Il governo ha varato il decreto sulla sicurezza, Meloni: «Ora più duri»

Nel 2020 Giorgia Meloni difendeva il diritto a manifestare e distingueva i cortei dagli infiltrati violenti. Oggi, al governo, parla di emergenza sicurezza e criminalità organizzata. Cosa è cambiato Le domande alle quali la Premier non risponde nella rubrica Sile facebook

Giorgia Meloni attacca la magistratura, chiedendo che «faccia fino in fondo la propria parte, perché non si ripetano episodi di lassismo che in passato hanno annullato provvedimenti sacrosanti contro chi devasta le nostre città e aggredisce chi le difende». Fac x.com