Meloni | Salario giusto ha avuto un consenso quasi unanime

Il dibattito sul salario ha visto una proposta presentata da un rappresentante del governo, che ha ottenuto un ampio consenso tra le organizzazioni di categoria e altri soggetti coinvolti. La dichiarazione è stata fatta in una conferenza stampa tenutasi a Roma. La proposta riguarda un tema che coinvolge diverse parti sociali e ha suscitato reazioni positive da parte di molti.

Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "L'iniziativa che abbiamo fatto sul salario è un'iniziativa che tra l'altro voglio rivendicare, mi pare abbia riscosso un consenso quasi unanime da parte dei corpi intermedi. Significa che quando si vuole lavorare insieme le soluzioni si trovano", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Salario giusto ha avuto un consenso quasi unanime Meloni: Salario giusto ha avuto un consenso quasi unanime Notizie correlate Salario minimo? No, Meloni mette in campo il salario giusto. Ecco di cosa si trattaNel 2025 l’occupazione in Italia ha superato i 23 milioni di unità, mentre l’inflazione, pur in rientro, continua a erodere i redditi reali. Malagò dopo l’Assemblea: «Questo consenso quasi unanime mi gratifica e responsabilizza». Il suo commentodi Luca FiorettiMalagò interviene dopo l’Assemblea: i club indicano l’ex presidente del CONI, che commenta fiero questo fondamentale mandato La Lega... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Cdm approva il decreto lavoro. Meloni: Incentivi solo a chi applica il salario giusto; Consiglio dei Ministri n. 172, l'introduzione del Presidente Meloni; 'Salario giusto', via libera al decreto. Meloni: Per chi rende grande la nostra nazione. Sul caso Minetti: Mi fido di Nordio; Arriva il salario giusto: il piano di Meloni per alzare le buste paga. Aumenti fino a 500 euro per infermieri e insegnanti. Meloni: Salario giusto ha avuto un consenso quasi unanimeL'iniziativa che abbiamo fatto sul salario è un'iniziativa che tra l'altro voglio rivendicare, mi pare abbia riscosso un consenso quasi unanime da parte dei corpi intermedi. Significa che quando si v ... ilgiornale.it Primo maggio, il governo Meloni lancia il salario giusto e dice no al salario minimo: le differenzeIl governo Meloni con il nuovo decreto Primo maggio introduce il concetto di salario giusto, ovvero il trattamento economico complessivo riconosciuto ... fanpage.it Corriere della Sera. . Si conclude con uno sfogo la conferenza stampa di Giorgia Meloni, che a nuove domande sul caso Minetti si spazientisce. La premessa è «ti voglio bene», ma poi perde la pazienza: «Mi avete fatto la stessa domanda due giorni fa: due gi - facebook.com facebook Meloni irritata sul caso Minetti: “Ho già risposto, agli italiani interessa il lavoro del governo” x.com