Malagò dopo l’Assemblea | Questo consenso quasi unanime mi gratifica e responsabilizza Il suo commento

Da juventusnews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’assemblea, il presidente ha dichiarato di sentirsi gratificato e responsabilizzato dal consenso quasi unanime ricevuto. Ha commentato con soddisfazione il mandato ricevuto, sottolineando l’importanza del supporto dimostrato dai club. L’intervento è arrivato in seguito alla conclusione dei lavori assembleari, in un momento in cui si discuteva del futuro dell’organizzazione e delle sfide da affrontare.

di Luca Fioretti Malagò interviene dopo l’Assemblea: i club indicano l’ex presidente del CONI, che commenta fiero questo fondamentale mandato. La  Lega Serie A  ha designato  Giovanni Malagò  come candidato ufficiale per la presidenza della  FIGC, lanciando un segnale  estremamente forte  per le elezioni del  22  giugno. L’assemblea ha visto ben  18  club su  20  appoggiare il nome dell’ex numero uno del CONI. È un consenso  davvero larghissimo  per un’organizzazione spesso divisa. Scendere in  campo  con un supporto così massiccio è un viatico  assolutamente decisivo. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il dato  maggiormente rilevante  riguarda le due eccezioni registrate.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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