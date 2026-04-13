Malagò dopo l’Assemblea | Questo consenso quasi unanime mi gratifica e responsabilizza Il suo commento

Dopo l’assemblea, il presidente ha dichiarato di sentirsi gratificato e responsabilizzato dal consenso quasi unanime ricevuto. Ha commentato con soddisfazione il mandato ricevuto, sottolineando l’importanza del supporto dimostrato dai club. L’intervento è arrivato in seguito alla conclusione dei lavori assembleari, in un momento in cui si discuteva del futuro dell’organizzazione e delle sfide da affrontare.

di Luca Fioretti Malagò interviene dopo l’Assemblea: i club indicano l’ex presidente del CONI, che commenta fiero questo fondamentale mandato. La Lega Serie A ha designato Giovanni Malagò come candidato ufficiale per la presidenza della FIGC, lanciando un segnale estremamente forte per le elezioni del 22 giugno. L’assemblea ha visto ben 18 club su 20 appoggiare il nome dell’ex numero uno del CONI. È un consenso davvero larghissimo per un’organizzazione spesso divisa. Scendere in campo con un supporto così massiccio è un viatico assolutamente decisivo. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il dato maggiormente rilevante riguarda le due eccezioni registrate.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Malagò dopo l’Assemblea: «Questo consenso quasi unanime mi gratifica e responsabilizza». Il suo commento Malagò dopo l’Assemblea di Lega Serie A: «Il consenso quasi unanime mi gratifica e mi responsabilizza»Calciomercato Fiorentina, Paratici guarda alla Spagna: nuovo obiettivo per il centrocampo, può arrivare a zero! Calciomercato Inter: Calhanoglu a un... Salvi nuovo presidente della Provincia di Ascoli: “Non mi aspettavo tutto questo consenso”Ascoli, 17 marzo 2026 – Fabio Salvi è il nuovo presidente della Provincia di Ascoli.