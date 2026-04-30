Durante la conferenza del 30 aprile, il presidente del consiglio ha evitato di rispondere alle domande riguardanti il caso Minetti e le questioni legate a Nordio. La discussione si è concentrata su temi come il lavoro e l'edilizia abitativa, con particolare attenzione a un investimento di circa 11 miliardi di euro. La risposta ufficiale si è limitata a dichiarazioni generiche, senza approfondimenti sui casi specifici sollevati dai giornalisti.

? Cosa sapere Meloni respinge le domande sul caso Minetti e Nordio durante la conferenza del 30 aprile.. Il governo stanzia 11 miliardi tra salario e 100mila nuove case popolari.. Durante una conferenza stampa avvenuta giovedì 30 aprile 2026, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha manifestato un forte scontento verso, reagendo con durezza alle domande riguardanti il caso Minetti e contestando la gestione della cronaca rispetto ai provvedimenti governativi approvati. Il momento di tensione si è scatenato quando un giornalista ha posto quesiti specifici sulla vicenda che coinvolge Nicole Minetti, chiedendo in particolare se fossero avvenuti consulti con il presidente della Sergio Mattarella in merito alla questione della grazia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni risponde al caso Minetti: focus su lavoro e casa da 11 mld

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