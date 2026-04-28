Caso Minetti Meloni risponde al Fatto | Governo è sempre capro espiatorio c’è chi ha poteri per fare delle cose e chi no

La premier ha commentato la vicenda riguardante il ministro Nordio, precisando di aver parlato con lui dopo la pubblicazione di una lettera del Quirinale che ha sollevato interrogativi sul procedimento. Ha inoltre escluso la possibilità di dimissioni del ministro, affermando di aver cercato di capire come si svolga l’iter istituzionale. Nel frattempo, ha criticato chi attribuisce al governo la responsabilità di ogni situazione, sottolineando che ci sono figure con poteri decisionali diversi.

“ Escludo le ipotesi di dimissioni ” del ministro Carlo Nordio. “Ho parlato con il ministro ieri quando è uscita la lettera del Quirinale per chiedere cosa fosse accaduto e mi sono messa a ricostruire come funziona l’iter”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, ha risposto a una domanda di Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano a una domanda sul caso sollevato dal Fatto sulla grazia a Nicole Minetti. “Sicuramente se è vero quello che emerge dall’inchiesta giornalistica qualcosa manca nel lavoro che è stato fatto. Però questo lavoro non lo fa il ministero che non ha...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Grazia Minetti, Meloni: Escludo ipotesi dimissioni del Ministro Nordio

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