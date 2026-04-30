Meloni | Questo Decreto pone le basi per un vasto Piano Casa

Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che, secondo quanto annunciato, costituisce la base per un ampio Piano Casa. Il provvedimento riguarda norme e interventi legati alla riqualificazione e all'edilizia residenziale. La discussione si è svolta in una riunione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del decreto o sui tempi di attuazione. La notizia viene diffusa dalle agenzie di stampa e dai canali ufficiali del governo.

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento che ci sta particolarmente a cuore, un provvedimento corposo, articolato, che affronta una delle priorità più sentite dai cittadini, il tema della casa, la possibilità di accedere ad alloggi di qualità a prezzi accessibili", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Questo Decreto pone le basi per un vasto Piano Casa Meloni: Questo Decreto pone le basi per un vasto Piano Casa Notizie correlate Via libera dal Cdm al Piano Casa, Meloni “Poniamo basi contro emergenza abitativa”ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le “disposizioni urgenti per la realizzazione del Piano Casa”. Governo pone la fiducia sul decreto per le armi a KievIl governo pone per la prima volta la fiducia sul decreto per le armi a Kiev mentre nelle prossime ore a Bruxelles si riuniranno i ministri della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Medicina Generale, Fimmg: Decreto ministeriale distrugge il medico di famiglia. Meloni intervenga; Dl sicurezza, Meloni: Nessun pasticcio, sì al Colle, faremo decreto ad hoc; Governo pone fiducia sul dl sicurezza e annuncia la correzione, caos alla Camera; Dl Sicurezza alla Camera, opposizione occupa banchi maggioranza. Governo pone la fiducia. Meloni: Questo Decreto pone le basi per un vasto Piano CasaOggi il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento che ci sta particolarmente a cuore, un provvedimento corposo, articolato, che affronta una delle priorità più sentite dai cittadini, il te ... ilgiornale.it Decreto lavoro, Meloni punta sul salario giusto. Cosa prevedePer il governo è quello dei contratti collettivi, critiche dall’opposizione che parlano di misura senza visione strutturale ... tg.la7.it Maurizio Landini “Il Primo Maggio è la Festa dei Lavoratori. Ma in questo decreto, i 960 milioni che hanno stanziato vanno alle imprese, i lavoratori non prendono 1 euro”. Ascolta la puntata integrale con l’intervista a LA7 su Collettiva.it https://bit.ly/4cH66 - facebook.com facebook Orgogliosi di questo Decreto #Sicurezza scritto e voluto dalla #Lega x.com