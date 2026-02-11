Governo pone la fiducia sul decreto per le armi a Kiev

Il governo ha deciso di mettere la fiducia sul decreto che permette l’invio di armi a Kiev. È la prima volta che avviene in questa forma e, nelle prossime ore, a Bruxelles si riuniranno i ministri della difesa per discutere di questa decisione.

Il governo pone per la prima volta la fiducia sul decreto per le armi a Kiev mentre nelle prossime ore a Bruxelles si riuniranno i ministri della difesa. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.

