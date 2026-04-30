Meloni presiede riunione sulla Flotilla la condanna del governo | Israele liberi subito gli italiani

Il governo ha condannato il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte delle autorità israeliane in acque internazionali al largo di Cipro. La presidente del Consiglio ha presieduto una riunione dedicata alla vicenda, ribadendo la richiesta di liberare immediatamente tutti gli italiani coinvolti nell'episodio. La vicenda ha suscitato reazioni ufficiali e richieste di chiarimenti.

(Adnkronos) – Dopo il sequestro da parte di Israele delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali al largo di Cipro, arriva la condanna del governo insieme alla richiesta per "l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati". Sul caso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto questa mattina una riunione alla quale hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sugli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla, rende noto Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Flotilla, Orfini (Pd): “Da Israele atto criminale, Meloni complice di chi rapisce gli italiani”L'abbordaggio della Global Sumud Flotilla è "un atto di pirateria", dice a Fanpage. Tajani: in Iran situazione molto preoccupante, non ci sono feriti tra gli italiani. Meloni convoca una riunione di governo«Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv»: così su X il ministro degli Esteri... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dell'Unione europea a Cipro; Il punto stampa del Presidente Meloni in occasione della riunione informale dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio europeo.; Il Presidente Giorgia Meloni all’Assemblea Nazionale di Federalberghi (Foto e Video); Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dell'Unione europea. Israele: Meloni presiede riunione su Flotilla, condanna per sequestro imbarcazioniChiesta l'immediata liberazione degli italiani fermati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ... ilsole24ore.com Meloni a Parigi al vertice dei Volenterosi: «Libera navigazione di Hormuz è centrale, pronti a fornire le nostre navi». Macron: «Nessun pedaggio»Giorgia Meloni vola a Parigi e partecipa alla conferenza sul blocco a Hormuz, organizzata da Emmanuel Macron, con Keir Starmer e Friedrich Merz. Al centro, c'e una possibile spedizione ... ilgazzettino.it La Stampa. . Giorgia Meloni respinge in conferenza stampa l’idea di indicare al Presidente della Repubblica cosa fare sulla grazia a Nicole Minetti: "Non mi faccia fare il suo lavoro". La premier aggiunge che la pratica ha seguito lo stesso iter delle altre 1.245 - facebook.com facebook