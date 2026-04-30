Durante la conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, la presidente del Consiglio ha risposto a una domanda sul caso Minetti, affermando che ha già fornito delle risposte e che agli italiani interessa il lavoro del governo. La discussione si è accesa quando un giornalista ha insistito sull’argomento, portando a un confronto diretto con la premier. Il Consiglio ha inoltre approvato il Piano casa in quell’occasione.

Botta e risposta acceso in conferenza stampa, dopo il cdm che ha dato il via libera al Piano casa, tra la presidente del Consiglio Giorgia Melon i e un giornalista sul caso Minetti. La premier ha mostrato evidente irritazione di fronte a una domanda ritenuta già affrontata, ribadendo la propria posizione e invitando a spostare l’attenzione sui temi dell’azione di governo. “Ho già risposto: su Nordio le ho già risposto. E se lei mi chiede quali sono le linee rosse, se ci fossero delle conoscenze. ma conoscenze di chi, di quando, di come? Di che stiamo parlando? ”, ha detto Meloni, interrompendo il filo della domanda per contestarne i presupposti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni irritata sul caso Minetti: “Ho già risposto, agli italiani interessa il lavoro del governo”

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