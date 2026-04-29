Il caso Minetti-Nordio è il momento più basso del governo Meloni

Il caso Minetti-Nordio coinvolge due persone e riguarda questioni legali ancora in fase di approfondimento. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e si inserisce in un contesto di indagini in corso. Finora, non sono state emesse condanne definitive o provvedimenti ufficiali da parte delle autorità giudiziarie. La situazione ha suscitato reazioni e discussioni pubbliche, senza che siano stati ancora chiariti tutti gli aspetti della vicenda.

Con l’affaire Minetti-Nordio siamo al momento più basso della vita del governo Meloni. Perché in causa non c’è una legge contestata o un sottosegretario chiacchierato. C’è il rapporto tra la presidenza della Repubblica e l’esecutivo, cioè il cuore stesso del sistema politico-istituzionale. Sergio Mattarella avrebbe ragione a non fidarsi più di Carlo Nordio, il ministro della Giustizia sul quale ricade la responsabilità formale e politica della vicenda della grazia all’ex igienista dentale. Perché non si può teorizzare – come ieri ha fatto Giorgia Meloni riapparsa in una conferenza stampa – che il ministero di via Arenula sia un ufficio postale dove si smistano i documenti.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il caso Minetti-Nordio è il momento più basso del governo Meloni Notizie correlate Caso Minetti, il governo chiama in causa la procura e blinda Nordio. Meloni: "Escludo le sue dimissioni"Prima la maggioranza, poi tutto il governo, a partire dalla premier Giorgia Meloni e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo... Caso Minetti, Meloni blinda Nordio. Il silenzio e l’attesa del ColleRoma, 27 aprile 2026 – Alza le b arricate, ma tiene un piede sulla scialuppa di salvataggio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dubbi sulla grazia a Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Chiarisca su possibili falsi; Grazia a Minetti, Mattarella chiede conto a Nordio; Caso Minetti, Nordio a Palazzo Chigi. M5s e Avs: Dia spiegazioni sull’istruttoria e poi si dimetta; Minetti: Per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica Procura: Accertamenti urgenti. Grazia a Nicole Minetti, Meloni difende Nordio: 'Manca qualcosa ma è il pg che indaga'La difesa dell'operato di Carlo Nordio è esplicita: Mi fido di lui, e ad oggi escludo l'ipotesi di dimissioni del ministro. Ed è accompagnata dal faro acceso sul resto dell'iter di grazia a Nicole ... ansa.it Bufera su Nordio per il caso Minetti, il ministro per un’ora a Palazzo Chigi. L’opposizione: Tolga il disturbo prima di fare altri danniIl ministro è stato a colloquio con il sottosegretario Mantovano. Le opposizioni chiedono le dimissioni di Carlo Nordio dopo la grazia concessa a Nicole Minetti ... dire.it Bufera sulla grazia a Minetti. Meloni: “Mi fido di Nordio, indagini fatte dalla procura” x.com Nordio resta intoccabile, Meloni lo blinda di nuovo. Neanche il caso della grazia a Minetti basta alla premier per scaricarlo: "Mi fido di lui, escludo le dimissioni" - facebook.com facebook