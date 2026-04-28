Governo Meloni oggi in Cdm il decreto Primo maggio Istruttoria in corso sul caso Nicole Minetti | news in diretta
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni: l'esecutivo si prepara ad approvare il dl Primo maggio, con bonus assunzioni solo per chi applica un "salario giusto". Ancora audizioni sul DFP, alle 20 il ministro Giorgetti. Il ministero della Giustizia ha chiesto approfondimenti sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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