Un Piano casa anche per contrastare l’inverno demografico | l’ottima idea del governo Meloni da realizzare in fretta

Il governo ha annunciato l’intenzione di mettere in campo un Piano casa con l’obiettivo di affrontare il calo demografico e favorire l’abitare sostenibile. Tra le misure previste, si propone di ridurre i costi dell’affitto, limitando la spesa degli inquilini al 25-30% del reddito. L’operazione dovrà essere realizzata in tempi brevi per poter avere un impatto immediato sulla situazione abitativa.

Per l’abitare sostenibile, l’affitto di una casa non dovrebbe costare più del 25-30% della retribuzione percepita dal singolo locatarioinquilino. Lo dice chiaramente Confindustria nella sua proposta di Piano casa. Mancano abitazioni a canoni compatibili con gli stipendi e c’è un forte disallineamento, in numerose aree del territorio, tra costi di affitto o di acquisto delle abitazioni e il livello di salari medi. Per questo il Piano casa è determinante per la crescita e per l’occupazione, specie dei giovani. Il governo ha annunciato a gennaio scorso un Piano casa per realizzare 100mila abitazioni in dieci anni a prezzi sostenibili. Salvini ha parlato di 1,2 miliardi per recuperare sessantamila alloggi inutilizzabili.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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