Il Movimento Cinque Stelle di Cascina ha presentato il proprio programma in vista delle prossime elezioni comunali, confermando il sostegno alla candidatura di Michelangelo Betti come candidato sindaco. Tra i punti principali ci sono la gestione dell’acqua pubblica e l’attenzione a nuovi interventi urbanistici. La lista ha illustrato le priorità del progetto politico, senza tuttavia fornire dettagli specifici sulle proposte concrete.

Il Movimento Cinque Stelle di Cascina ha delineato il proprio percorso per le imminenti elezioni amministrative, ribadendo il sostegno alla candidatura di Michelangelo Betti per la carica di sindaco. La lista pentastellale ha presentato un programma articolato in otto pilastri programmatici e ha svelato i nomi dei candidati che si sfideranno al Consiglio comunale, puntando sulla continuità amministrativa attraverso il progetto denominato Cascina dei Cittadini. L’azione politica del gruppo si fonda sui risultati ottenuti durante l’ultimo quinquennio e mezzo di gestione. Secondo quanto dichiarato da Fausto Bosco, attuale assessore alle tematiche dell’istruzione e della digitalizzazione, l’amministrazione ha saputo trasformare il volto della città grazie all’utilizzo strategico dei fondi del PNRR.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cascina, il piano del M5S: acqua pubblica e nuovi pilastri urbanistici

Notizie correlate

Filtri nuovi e pulizia dei bacini: il piano del Comune per la manutenzione di laghetti e specchi d'acquaAl via la manutenzione straordinaria di laghetti e specchi d’acqua in alcune tra le principali ville e aree verdi di Palermo.

Acqua, CIA Campania: “Bene il ritiro del bando per il socio privato. L’acqua resti pubblica e gestita nell’interesse dei territori”Tempo di lettura: 2 minutiCIA Campania accoglie con favore la decisione della Giunta regionale di ritirare il bando per l’ingresso di un socio...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Urbanistica: al via il nuovo servizio di prenotazione appuntamenti online; Urbanistica, il Piano Operativo Comunale entra nella fase finale / Comunicati / Novità / Homepage; Incendio in una ex cascina, due anziani intossicati; Cascina, con 'Luce insieme' l'energia elettrica diventa green: presentato l'accordo tra comune ed Ecofor Service.

Cividate al Piano, controlli straordinari dei Carabinieri nelle aree rurali: sorvegliate speciali Cascina Motta Bassa e Cascina BoscoServizio ad alto impatto con oltre venti militari e supporto aereo: presidiato il territorio, focus sulle zone isolate a rischio degrado ... bergamonews.it

Controlli straordinari dei carabinieri a Cividate al PianoCividate al Piano (Bergamo), 17 aprile 2026 – Per una intera giornata i carabinieri hanno presidiato il territorio di Cividate al Piano, nella Bassa. Una operazione coordinata ad alto impatto, con olt ... ilgiorno.it

Il rogo si è sviluppato all’interno di “Cascina Giulia”, alla frazione Fego. Buona parte degli animali si è salvata, ma qualcuno è rimasto intrappolato facebook

Mangiare al Ratanà è difficile (provate a prenotare...) quasi quanto visitare Ratanà, la cascina dov'era cappellano "el pret de Ratanà", il sacerdote-guaritore dal quale deriva il bellissimo nome del locale. Cascina Retenate, Vignate. x.com