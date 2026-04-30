Meloni condanna il sequestro della Flotilla | Israele liberi subito gli italiani fermati
Dopo 12 ore dall'abbordaggio della Flotilla, il governo italiano ha espresso una prima condanna nei confronti di Israele, chiedendo la liberazione immediata degli italiani fermati. La vicenda ha suscitato reazioni ufficiali, mentre le autorità italiane chiedono chiarimenti e la restituzione delle persone coinvolte. Nessun dettaglio sulle condizioni dei fermati o sulle modalità dell'operazione sono stati ancora comunicati pubblicamente.
Dopo 12 ore dall'abbordaggio della Flotilla dal governo italiano arriva una prima condanna nei confronti di Israele. Meloni ha chiesto "l'immediata liberazione degli italiani illegalmente fermat, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull'incolumità fisica delle persone a bordo".🔗 Leggi su Fanpage.it
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