Meloni condanna il sequestro della Flotilla | Israele liberi subito gli italiani fermati

Dopo 12 ore dall'abbordaggio della Flotilla, il governo italiano ha espresso una prima condanna nei confronti di Israele, chiedendo la liberazione immediata degli italiani fermati. La vicenda ha suscitato reazioni ufficiali, mentre le autorità italiane chiedono chiarimenti e la restituzione delle persone coinvolte. Nessun dettaglio sulle condizioni dei fermati o sulle modalità dell'operazione sono stati ancora comunicati pubblicamente.