Melloblocco 2026 parla spagnolo e conta già oltre mille iscritti

In Valmasino si stanno ultimando i preparativi per Melloblocco 2026, l’evento internazionale di bouldering che si svolgerà dal 6 al 9 maggio. La manifestazione ha già superato quota mille iscritti e sarà il più grande appuntamento di questo tipo al mondo. La partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi e l’afflusso di pubblico sono tra le caratteristiche principali di questa edizione.

In Valmasino è ormai tutto pronto per Melloblocco 2026, il più grande evento di bouldering del mondo che si terrà dal 6 al 9 maggio. Quest’anno in particolare si guarda a Albarracín per un gemellaggio con la località spagnola. "Pochi ed essenziali sono gli ingredienti del Melloblocco – spiegano i promotori storici Michele Comi, Nicola Noè e Stefano Scetti –. Sali in Valmasino, trova il tuo spazio, il tuo punto di attenzione, esplora, scala, fai quello che ti senti di fare, nel rispetto delle persone e della natura". In Valmasino si respira già aria di sfide. "Melloblocco è molto di più di un evento sportivo: è una vetrina internazionale per il nostro territorio, capace di portare persone, energia e opportunità economiche in tutta la valle.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Melloblocco 2026 parla spagnolo e conta già oltre mille iscritti Notizie correlate Già mille iscritti alla Palermo International Half MarathonLa XIII Palermo International Half Marathon taglia già un traguardo significativo a 6 mesi dal via e lo fa annunciando una partnership di grande... Leggi anche: L’economia sociale conta. Oltre mille realtà virtuose Approfondimenti e contenuti Si parla di: Melloblocco 2026 parla spagnolo e conta già oltre mille iscritti. Melloblocco 2026 parla spagnolo e conta già oltre mille iscrittiIn Valmasino è ormai tutto pronto per Melloblocco 2026, il più grande evento di bouldering del mondo che si terrà dal 6 al 9 maggio. Quest’anno in particolare si guarda a Albarracín per un gemellaggio ... ilgiorno.it Melloblocco, pronti al via. Con linee tutte nuoveTante novità per Melloblocco. Manca poco più di un mese al via della kermesse internazionale di bouldering by La Sportiva che, dal 6 al 9 maggio, vedrà impegnati in Valmasino migliaia di boulder ... ilgiorno.it