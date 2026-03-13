L’economia sociale conta Oltre mille realtà virtuose

Martedì scorso, la Giunta della Camera di commercio di Ferrara ha riconosciuto oltre mille realtà dell’economia sociale considerate virtuose. Queste organizzazioni operano in diversi settori e contribuiscono a promuovere iniziative di carattere sociale e solidale. La loro attività rappresenta una fetta significativa del tessuto economico locale, evidenziando l’impegno di queste realtà nel sostenere la comunità.

L’economia sociale è importante. E martedì scorso la Giunta della Camera di commercio di Ferrara Ravenna ha approvato il Piano d’azione territoriale, riconoscendo formalmente il ruolo di un’economia che non misura il proprio impatto solo in termini di Pil, ma nella capacità di generare coesione, fiducia e inclusione. Del resto, Ravenna costituisce un polo centrale per l’economia sociale non solo in Emilia Romagna, accogliendo 1.133 organizzazioni a impatto sociale. Un ecosistema (lo 0,8% del totale nazionale ed il 9,8% delle 11.567 organizzazioni regionali), che tiene insieme economie locali, servizi pubblici e capitale umano nei campi più diversi: dai servizi alla persona alla sanità, all’educazione, dalla cultura alla rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’economia sociale conta. Oltre mille realtà virtuose Articoli correlati Marche virtuose: rifiuti inerti, nuova economia circolare per cittàRifiuti inerti, dalle Marche un modello di economia circolare contro l'abbandono selvaggio Un’inedita collaborazione tra Confartigianato, il... Banda Carabinieri in concerto: “Bullismo allarme sociale, attesi oltre mille studenti”Il concerto della banda dell’Arma dei carabinieri e un momento educativo rivolto ai giovani e alle fasce più fragili per contrastare l’allarme... How to Discover Your Calling, Silence Self Doubt & Win in Life 3 Hours Deep Dive Una raccolta di contenuti su L'economia sociale conta Oltre mille... Temi più discussi: L’economia sociale conta. Oltre mille realtà virtuose; Terzo settore: crescono partecipazione civica online, donazioni, 5x1000 e occupazione - Pressenza; ? Terzjus Report: Terzo settore motore di crescita sociale e economia; Grazie Rina: il ricordo trevigiano di una pioniera dell'economia sociale cattolica. Oltre il welfare tradizionale. La sfida dell’economia socialePer il presidente di Federsolidarietà nazionale Stefano Granata il settore deve tornare a essere motore di innovazione sociale, affrontando temi emergenti come abitare, salute mentale e qualità del la ... varesenews.it Economia circolare, inclusiva è meglioUna giornata della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo sull'Economia circolare e sull'inclusione sociale nel settore moda. In mezzo a imprese sociali che riciclano tessuti ma rigenerano anche le perso ... vita.it Dieci coppie, tre Paesi e oltre 5.400 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone. La prima puntata premia i Raccomandati e mette subito alla prova gli Ex: ecco pagelle e giudizi - facebook.com facebook Stellantis, il Centro Sicurezza di Orbassano compie 50 anni: oltre 24mila crash test x.com