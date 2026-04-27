Già mille iscritti alla Palermo International Half Marathon

A sei mesi dalla sua prima edizione, la XIII Palermo International Half Marathon ha già raggiunto quota mille iscrizioni. L’evento, in programma tra alcuni mesi, si arricchisce di una collaborazione con un partner di livello internazionale, confermando il crescente interesse e la partecipazione. La manifestazione, dedicata alla corsa su strada, si svolgerà nella città siciliana, attirando atleti e appassionati da diverse regioni.

La XIII Palermo International Half Marathon taglia già un traguardo significativo a 6 mesi dal via e lo fa annunciando una partnership di grande prestigio internazionale. Sono 1.000 gli iscritti alla manifestazione, un dato che conferma il crescente appeal della gara. Il prestigioso traguardo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Savona Half Marathon: 1.800 iscritti per la rinascitaSabato 28 marzo e domenica 29 marzo si aprono le porte di Savona a un evento sportivo che promette di essere molto più di una semplice gara podistica. L'Half Marathon è già (quasi) sold-outFirenze, 10 febbraio 2026 – In molti si sono già segnati sul calendario la data del 29 marzo, giorno dell'Half Marathon Firenze.