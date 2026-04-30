Melissa Satta si sposa! Arrivano le nozze con Carlo ma la vera sorpresa è un’altra | la suocera la adora!

Melissa Satta e Carlo stanno per sposarsi, con le nozze che si terranno a breve. La notizia della coppia è stata confermata, e tra i dettagli si segnala che la futura suocera ha espresso apprezzamenti nei confronti dell’ex modella. La coppia ha recentemente condiviso alcuni progetti di vita insieme, e l’intesa sembra essere migliorata nel tempo.

Tra progetti di vita condivisi e un’intesa che sembra crescere giorno dopo giorno, Melissa Satta è pronta a voltare pagina ancora una volta. La relazione con Carlo Gussalli Beretta non è più soltanto una storia solida, ma potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di ancora più importante. E mentre si parla già di fiori d’arancio, c’è un dettaglio che sta facendo discutere quanto (se non più) delle nozze: il rapporto speciale con la futura suocera. Melissa Satta si sposa: secondo matrimonio per la showgirl!. Dopo circa due anni insieme e una convivenza ormai rodata, Melissa e Carlo sembrano pronti a fare un passo decisivo. A far crescere i r umors è anche la ricerca di una nuova casa a Milano, più grande e adatta a una vita a due sempre più stabile.🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Melissa Satta si sposa! Arrivano le nozze con Carlo, ma la vera sorpresa è un’altra: la suocera la adora! Notizie correlate Leggi anche: #acasadi Melissa Satta e Beretta, nozze vicine e suocera alleata Melissa Satta, dedica speciale per i due anni d’amore con Carlo Beretta. E i fan sognano le nozzeDa sempre le storie d’amore nate sotto i riflettori incuriosiscono, affascinano e scatenano anche qualche piccolo dubbio su quanto durerà. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Melissa Satta e Carlo Beretta romantici a Miami. Melissa Satta e Carlo Beretta cercano una casa più grande, ecco come ha reagito la madre di luiMelissa Satta e Carlo Gussalli Beretta stanno cercando una nuova casa a Milano: la madre di lui alleata dell'ex velina ... gossipetv.com #acasadi Melissa Satta e Beretta, nozze vicine e suocera alleataL’attico milanese di Melissa Satta svela il suo stile, mentre con Carlo Gussalli Beretta si avvicina il grande passo ... dilei.it