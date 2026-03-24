Da sempre le storie d’amore nate sotto i riflettori incuriosiscono, affascinano e scatenano anche qualche piccolo dubbio su quanto durerà. Spesso si tratta di storie mediaticamente esposte, vissute quasi pubblicamente sui social condividendone i momenti più importanti e anche quelli più semplici, quotidiani. E poi ci sono storie che fin dall’inizio appaiono diverse: più discrete e vissute fuori dalla luce dei riflettori. È il caso di Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, una coppia che fin dall’inizio ha fatto parlare di sé e ha anche attirato qualche scetticismo di troppo, ma che a distanza di due anni sembra più solida che mai. Tra gesti... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Melissa Satta, dedica speciale per i due anni d’amore con Carlo Beretta. E i fan sognano le nozze

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Contenuti utili per approfondire Melissa Satta

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