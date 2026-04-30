acasadi melissa satta e beretta nozze vicine e suocera alleata

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sono prossimi al matrimonio, dopo due anni di relazione e una convivenza consolidata. La coppia si prepara a celebrare il grande giorno, mentre nelle ultime settimane si sono rafforzate le voci di un sostegno reciproco tra la futura sposa e la madre del futuro sposo. La loro storia sembra ormai arrivata a un passo dal passo più importante.

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta fanno sul serio. Due anni d’amore, una convivenza già rodata e fiori d’arancio dietro l’angolo. A raccontarlo è il settimanale Oggi, che nella rubrica firmata da Alberto Dandolo svela un dettaglio chiave: la coppia sarebbe alla ricerca di una nuova casa a Milano. Non una scelta casuale ma il segnale di una relazione che evolve. Al momento i due vivono nell’attico di lei, a pochi passi dallo stadio San Siro, ma il desiderio di una dimora più ampia racconta un progetto condiviso. Più spazio, più intimità. Un futuro da costruire sotto lo stesso tetto, con nuove prospettive familiari. Del resto l’ex Velina di Striscia la notizia non ha mai nascosto il desiderio di avere un altro figlio dopo Maddox, frutto del matrimonio poi naufragato con l’ex calciatore Kevin-Prince Boateng.🔗 Leggi su Dilei.it

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