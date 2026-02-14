Melissa Satta l’amore con Carlo Beretta | Spero sarà per sempre

Melissa Satta ha annunciato di sperare che il suo amore con Carlo Gussalli Beretta duri per sempre, durante un'intervista a Verissimo il 14 febbraio. La modella ha detto di sentirsi felice e di voler costruire un futuro insieme al suo compagno, un imprenditore che conosce da tempo. La coppia si è incontrata alcuni anni fa e ora si mostra molto affiatata.

(Adnkronos) – "Spero sarà per sempre". Così Melissa Satta ospite oggi sabato 14 febbraio a Verissimo ha parlato della sua relazione con Carlo Gussalli Beretta. "Oggi mi sento davvero felice: sto vivendo un periodo di grande serenità e non potrei desiderare di più. Sono pienamente soddisfatta della mia relazione e di ogni passo che abbiamo .

Melissa Satta e Carlo Beretta si sono concessi una fuga romantica alle Maldive.

Melissa Satta ha spento 40 candeline a Milano.

“Dopo Boateng sono finita dallo psichiatra”. A 40 anni Melissa Satta ripercorre il momento più buio della sua vita. Racconta il crollo dopo la fine del matrimonio, i 10 chili persi e la difficoltà ad alzarsi dal letto. facebook

