Melanoma tre le mosse per prevenirlo L’esperto | La crema solare non basta

Con l’arrivo della bella stagione e il ritorno delle esposizioni al sole, cresce l’attenzione sulla prevenzione del melanoma e di altri tumori cutanei. Un esperto sottolinea che applicare la crema solare da sola non è sufficiente per proteggersi adeguatamente, evidenziando la necessità di adottare altre misure preventive. Le raccomandazioni più recenti puntano a strategie multiple per ridurre i rischi legati ai raggi ultravioletti.

(Adnkronos) – Con l’arrivo della bella stagione e delle prime esposizioni al sole, torna centrale la prevenzione del melanoma e degli altri tumori della pelle. Tuttavia, "difendersi dai raggi ultravioletti non significa solo applicare la crema solare, ma adottare una vera e propria strategia in tre mosse". A dirlo all'Adnkronos Salute è Giovanni Pellacani, presidente di Sidemast – Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse. "La prima regola è coprirsi – raccomanda Pellacani -. Indossare abiti leggeri ma protettivi – come pantaloni lunghi, camicie a maniche lunghe, di qualsiasi colore purché leggeri e fresci, cappelli a falda larga e occhiali da sole – aiuta a ridurre in modo significativo l’esposizione ai raggi Uv.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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