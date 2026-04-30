Melanoma la prima difesa sono i vestiti | sintomi e consigli per la prevenzione non solo crema solare

Con l’arrivo dell’estate, molte persone si preparano a trascorrere giornate al mare e momenti di relax sotto il sole. Tuttavia, è importante ricordare che l’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti può aumentare il rischio di sviluppare melanoma, un tipo di tumore della pelle. Oltre alla crema solare, i vestiti rappresentano una prima barriera di difesa. Conoscere i sintomi e adottare alcune precauzioni può aiutare a ridurre i pericoli legati all’esposizione solare.

Sta tornando l'estate: tra posti e sgomitate su spiagge sempre affollate, tra giornate intere al mare e bagni nel sole, non dobbiamo fallire nel considerare le infinite insidie che porta con sé, specialmente per la nostra pelle e il nostro benessere fisico. L'eccessiva esposizione ai raggi UV del sole, è risaputo, può portare allo sviluppo di tumori, spesso anche maligni, che possono far ben di più che rovinare una vacanza. Di seguito, tutte le strategie per prevenire potenziali pericoli e le informazioni per comprendere al meglio i rischi che si corrono. Melanoma: cos'è? Il melanoma, sostanzialmente, è un tumore maligno che origina dal melanocita, una cellula che ha come compito principale la sintesi della melanina, la classe unica di pigmenti che determina, parzialmente, il nostro colore della pelle.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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