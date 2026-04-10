Un allarme sui carburanti per gli aeroporti europei è stato diffuso attraverso una lettera inviata dall’associazione di settore al commissario europeo ai trasporti. La comunicazione, pubblicata dal Financial Times, segnala che in circa tre settimane potrebbero verificarsi problemi di approvvigionamento di carburante negli scali del continente, con possibili ripercussioni sui voli e sui servizi aeroportuali. La questione riguarda la disponibilità di carburante e le scorte necessarie per garantire il normale funzionamento degli aeroporti.

Gli aeroporti europei rischiano una carenza "sistemica" di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane: l'allarme è stato lanciato da Aci Europe, l'associazione che rappresenta gli aeroporti dell'Unione Europea, la quale ha affermato in una missiva che le riserve di carburante per aerei si stanno esaurendo mentre "l'impatto delle attività militari" sta mettendo ulteriormente a dura prova le forniture. Lo riporta il Financial Times, che ha visionato la lettera inviata dai rappresentanti dell'Airports Council International Europe al commissario europeo ai trasporti Apostolos Tzitzikostas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Aeroporti europei a rischio carburante entro tre settimane": l'allarme sui voli, rischi e prospettive

Aeroporti europei a rischio carburante entro tre settimane: se Hormuz non sarà riaperto completamenteAci Europe, che rappresenta gli aeroporti dell’Ue, ha affermato che le riserve di carburante per aerei si stanno esaurendo mentre “l’impatto delle...

Carburante a rischio negli aeroporti Ue: allarme scorte entro tre settimaneRoma - La crisi nello Stretto di Hormuz mette sotto pressione le forniture di jet fuel: Bruxelles chiamata a intervenire mentre cresce il timore di...

Temi più discussi: Voli in Europa, sale l’allarme cherosene. Estate a rischio: solo 2 Paesi con riserve fino a 90 giorni; Quali rischi con la carenza di carburante negli aeroporti europei?; Carburante, voli a rischio e prime restrizioni: la situazione e i possibili scenari; Emergenza carburante: il rischio di voli cancellati si fa concreto.

Cherosene, la lettera degli aeroporti europei: «Ancora tre settimane di tempo, poi se non riapre Hormuz voli a rischio»Lettera di Aci Europe ai commissari europei: «A rischio la connettività aerea in estate se lo Stretto di Hormuz non riapre entro fine aprile, valutare l’ipotesi di acquisti centralizzati di jet fuel» ... corriere.it

Voli a rischio? Aeroporti quasi a secco, cosa succede se Hormuz non riapre a breveGli aeroporti europei rischiano una carenza sistemica di carburante per gli aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. E' l'avvertimento di Aci Europe, l'ass ... adnkronos.com

C’è il rischio concreto di una carenza “sistemica” di carburante per gli aerei negli aeroporti europei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. A lanciare l’allarme è Aci Europe (il Consiglio Internazionale degli Aeroporti) che i - facebook.com facebook

Hormuz, da Ft allarme carburanti: aeroporti europei a rischio entro tre settimane se lo Stretto non riapre x.com